مجلس دراسات «جامعة الإسكندرية» يبحث الدخول في بوابة «الألكسو» للعلوم

أكد الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن مجلس الدراسات العليا والبحوث الذي إنعقد اليوم، يدرس الدخول في بوابة الألكسو للعلوم والتي تم إطلاقها منذ شهر سبتمبر ٢٠٢٢، وذلك بغية ربط وتشبيك الباحثين والأكاديمين والمؤسسات العلمية من شتى أرجاء العالم ببوابة عربية موحدة.

كما يستهدف دخول البوابة تمكين الجامعة من إنشاء صفحات تعريفية خاصة بها، وربطها مع صفحاتها الأخرى على بوابات العلوم المتشابهة، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، لتكون هذه البوابة أداة لإختيار خبراء ومحكمين ومشاركين في مشاريعها ومؤتمراتها وندواتها المرتقبة من بين المسجلين فيها.

وأشار الغندور إلى ضرورة التعاون مع المنظمة لتفعيل البوابة وتعميمها على الجامعات والمؤسسات والهيئات البحثية والأكاديمية والعلمية بجمهورية مصر العربية.

وعلى جانب أخر وافق المجلس على إتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة إربد الأهلية، كما وافق المجلس على إتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة Airlangaa بأندونيسيا.

وأعلن المجلس موافقته على إتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة Shandong normal university ginan, china، كما وافق المجلس على إتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وكلية العلوم الصحية (fort hare) بجنوب أفريقيا.

يأتي ذلك بالإضافة إلى موافقة المجلس على إتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية التربية الرياضية بنين) وجامعة مؤتة (كلية التربية الرياضية).