مجلس خدمة المجتمع بجامعة الإسكندرية يناقش أنشطة وتقارير الكليات

ناقش مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، عددا من الملفات الهامة مثل القوافل الطبية والخدمية وأنشطة الكليات وإنجازات قطاع خدمة المجتمع خلال الفترة السابقة.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتورة وفاء السحلي وكيل كلية الطب عن تنظيم القوافل الطبية والخدمية خلال الفترة السابقة، كما استعرض آخر مستجدات فريق عمل إنشاء تطبيق إلكتروني application للقضاء علي السمنة.

وفَنَد المجلس عددا من أنشطة الكليات، منها التقرير المقدم من كلية الآداب عن تنظيم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بكلية الآداب ورشه عمل بعنوان “دور الاعلام و الخطاب الديني في نشر ثقافة العنف ضد المرأة” والذي عقد بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وكذلك عدد من أنشطة قطاع خدمة المجتمع بالكلية.



يأتي ذلك بالإضافة إلى التقرير المقدم من كلية التجارة عن إقامة السوق الخيرية بالكلية وتخصيص إيراد المعرض لدفع مصروفات للطلاب الغير قادرين بالكلية، والتقرير المقدم عن احتفالية الكلية باليوم العالمي للأشخاص من ذوي الهمم، فضلاً عن التقرير المقدم عن عقد الملتقي العربي الثاني عن دور الصكوك السيادية للتنمية في ضوء رؤية مصر 2030 بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي.



شمل المجلس مناقشة التقرير المقدم من كلية العلوم عن ورشة العمل الدولية الرابعة للمنظمة الدولية لأبحاث الدماغ IBRO وتنظيم الكلية لعدد من الندوات العلمية والتدريبية وتنظيم يوم توعوي عن أخطار الإدمان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى.

جاء ذلك بالإضافة إلى التقرير المقدم من كلية الصيدلة عن تنظيم مبادرة مجتمعية بعنوان نحو عناية صحية متكاملة، ندوة عن سرطان الثدي وضروة الكشف المبكر، وحملة التبرع بالدم، ورشة عمل عن الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، ندوة عن اللقاحات في ظل المتحورات، مسكنات الألم ليست حلوي، معرض للملابس بالكلية.

كما استعرض التقرير المقدم من كلية الزراعة عن عقد ورش عمل تدريبية لمكافحة الآفات الحشرية والقوارض للطلاب والخريجين ،ندوة عن انتصارات أكتوبر، وورش عمل عن السلامة والصحة المهنية في بييئة العمل، والتقرير المقدم من كلية التربية لاقتراح الموافقة على إنشاء مركز تعليم الكبار والتعليم المستمر.

ووافق المجلس على اعتماد لائحة مركز الأنشطة الخدمية بكلية الطب البيطرى ( المركز التعليمي البيطري- المعمل المركزي – مركز التحاليل الطبية – العيادات البيطرية).

وناقش التقرير المقدم من كلية طب الأسنان عن تنظيم عدد من القوافل الطبية إلي المناطق الاشد إحتياجاً مثل منطقة زاوية عبد القادر ، منطقة جمعية المعمورة الزراعية ، منطقة عرامة بقسم منتزه ثان ، منطقة جمعية أبو بكر بالعامرية.

كما ناقش التقرير المقدم من كلية زراعة سابا باشا عن الأنشطة المجتمعية التي نفذتها الكلية خلال شهر نوفمبر مثل ندوة البصمة الكربونية ، السوق الخيري ، ندوة لدعم الباحثين للحصول علي تمويل مشروع بحثي ،وندوة بعنوان كيف تستعد لسوق العمل ، تنظيم الكلية يوم رياضي للأساتذة والطلاب وزيارة عدد من المدارس.

وتطرق المجلس للتقرير المقدم من كلية التمريض عن تنظيم المعرض الخيري للملابس الجديدة لطلاب الكلية والنجاح الكبير الذي حققه.

كما اختتم للمجلس جلسته بمناقشة التقرير المقدم من كلية التربية النوعية عن ورش العمل وإنجازات القطاع بالكلية مثل المشاركة في معرض الجامعة للمنتجات التراثية والحرفية وتنظيم برامج تدريبيةً وورش عمل عن الرسم الحر وفن الريزن وكذلك عرض إنجازات القطاع في عدد من الملفات الهامة مثل حياة كريمة، محو الأمية ،صنايعية مصر، الارهاب والتطرف الفكري ،مواجهة الازمات والكوارث، دور الجامعة في مشاركة ذوي الهمم.