مجلس جامعة مطروح يعقد جلسته الخامسة والستين بحضور المحافظ

عقد مجلس جامعة مطروح جلسته الخامسة والستين اليوم الثلاثاء بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة والدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأحمد حبون عضو المجلس.

ووجه محافظ مطروح خلال مجلس الجامعة التهنئة لمجلس الجامعة بمناسبة العام الهجري الجديد ١٤٤٥ والاحتفال بالذكرى ٧١ لثورة ٢٣ يوليو المجيدة، مشيرًا إلى ما تم من احتفالية القوات الجوية وبمشاركة البحرية، وذلك بمدينة العلمين الجديدة مع ما يدعو إليه بالفخر من عروض فنية أبهرت العالم.

كما أشاد بجهود أعمال التنسيق والتطوير بجامعة مطروح والتى تم تفقدها مع استكمال أعمال إنشاء مبانى الجامعة وما تمثله كصرح تعليمى كبير.

وأكد على دعم محافظة مطروح واجهزتها والتعاون والتنسيق مع جامعة مطروح للظهور بالشكل المشرف مع انهاء أعمال مد كابلات الكهرباء وكذلك الطرق بمدخل الجامعة.

كما تم مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة وكذلك الإشادة بجهود جامعة مطروح في التنمية والمشاركة المجتمعية لخدمة اهالي مطروح خاصةجهود محو الامية من خلال كلية التربية بالجامعة.