مجلس جامعة مطروح يعقد جلسته الثانية والستين بحضور المحافظ

عقد مجلس جامعة مطروح جلسته الثانية والستين، اليوم الخميس، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح والدكتور محمود عباس نائب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة حيث وجه المحافظ التهنئة لقيادات وعمداء وأساتذة وطلاب جامعة مطروح بمناسبة الأعياد واحتفال مصر بالذكرى ٤١ لتحرير سيناء.

كما تناول إجتماع مجلس جامعة مطروح استعدادات المحافظة لاستضافة الاولمبياد الرياضى للمحافظات الحدودية في نسخته الرابعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة ١٥٠٠ لاعب وممثل عن ٦ محافظات حدودية مع مشاركة اللاعبين من عدد من الجهات من مطروح منها طلاب كلية التربية الرياضية وكلية السياحة والفنادق بجامعة مطروح ومديرية التربية والتعليم والأزهر والشباب والرياضة.

كما أكد محافظ مطروح استعدادات المحافظة بالتنسيق مع جامعة الأزهر لفتح فرع لجامعة الأزهر بمطروح مع معاينة الأماكن المقترحة لاستضافة فرع الجامعة بمبنى كلية التربية وسط المدينة ومبنى الإدارة التعليمية القديم بالكيلو ١ وغيرها من الأماكن المقترحة، للتيسير على الطلاب خريجي الثانوية الأزهرية بمطروح وتخفيف عنهم وأسرهم مشقة و أعباء السفر لتلقي التعليم الجامعي خارج المحافظة.

كما تناول المجلس استعدادات جامعة مطروح لامتحانات النصف الثاني من العام الدراسي.