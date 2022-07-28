مجلس جامعة مطروح يعقد جلسته الثالثة والخمسين بحضور المحافظ

عقد مجلس جامعة مطروح جلسته الثالثة والخمسين بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والأستاذ الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح بحضور عمداء الكليات، وذلك بمقر جامعة مطروح الجديدة بالكيلو 10 شرق مدينة مرسى مطروح.

وأكد المجلس أهمية الإعداد الأكاديمي للأطفال مع التعرف على الجامعة ودورها كحاضنة لرعاية المواهب منذ الصغر مع استغلال إمكانيات البحث العلمى كذلك الإسراع في إنشاء الموقع الإلكتروني المطور لمحافظة مطروح بالتعاون مع كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى.

كما ناقش مجلس جامعة مطروح بدء الاستعداد والتجهيز المبكر للعام الدراسى القادم المقرر الخطة الزمنية بعدد 14 أسبوعا للفصل الدراسى الأول و16 أسبوعا للفصل الدراسى الثانى، مع بدء الدراسة بعدد من الكليات وانتقالها إلى منشآت الجامعة الجديد بالكيلو 10 .

مجلس جامعة مطروح

وأكد محافظ مطروح أنه سيتم مد خطوط أتوبيسات النقل الجماعي للكيلو 7 إلى الكيلو 10 لتيسير نقل الطلاب والمواطنين إلى موقع الجامعة خلال العام الدراسي، مع عمل اشتراكات وتخفيضات وتحديد التوقيتات بما يتوافق مع مواعيد الدراسة، كذلك شكر جهود المشاركة المجتمعية للجامعة وأهمية المشاركة بمنشآتها الجديدة وقاعاتها التكنولوجية والتدريبية الهائلة في إعداد واستقبال الدورات التدريبية لأبناء مطروح بسعر رمزى.

ووجه محافظ مطروح الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح على دور الجامعة ومشاركتها في محو الأمية وتعليم الكبار وكذلك في التدريب والتأهيل الرياضى وغيرها.