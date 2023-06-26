مجلس جامعة مطروح يعقد جلستة الرابعة والستين بحضور المحافظ

عقد مجلس جامعة مطروح جلستة الرابعة والستين اليوم الإثنين بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والأستاذ الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة والدكتور محمود عباس نائب الرئيس وعمداء الكليات والدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة وأحمد حبون عضو المجلس.
وجه محافظ مطروح التهنئة لجميع أعضاء مجلس الجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور مصطفى النجار وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وكذلك بمناسبة ثورة ال 30 من يونيو المجيدة واستعادة مصر للمصريين ومكانتها الإقليمية والدولية، مشيدا بجهود جامعة مطروح في التنمية والمشاركة المجتمعية لخدمة أهالي مطروح .