مجلس الوزراء: 5.3 مليار دولار حجم البضائع المفرج عنها بالموانئ منذ بداية مارس

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك ، والدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات.

في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على مواصلة سير منظومة الشحن المُسبق بصورة فاعلة، من خلال الاجتماعات الدورية التي تُعقد لمتابعة الموقف الخاص بالمنظومة، الأمر الذي يساهم بدوره في عملية الإسراع من وتيرة الإفراج عن مختلف السلع والبضائع في مختلف الموانئ المصرية.

وشهد الاجتماع استعراض موقف البضائع المتواجدة في الموانئ خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2021 حتى 26 مارس 2023 ، وعرض تحليلي لقيم البضائع المسجلة على منظومة الشحن المسبق ACI.

وأوضح أنه تم التنويه إلى أن قيمة البضائع المفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 26 مارس 2023 بلغت 5.3 مليار دولار.

وتناول الاجتماع أيضا تحليلا لقيم البضائع الموجودة في الموانئ المختلفة، إضافة للجهود المبذولة في سبيل تفعيل اللجان المشتركة، ورفع كفاءة عملة لجان الفحص المشتركة بالموانئ المصرية.

وشهد الاجتماع استعراض الجهود الخاصة بتفعيل إدارة المخاطر الشاملة وما تم من إجراءات في هذا الشأن.