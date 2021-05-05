استثمار

مجلس الوزراء يُقر مشروعات لرفع جاهزية شرم الشيخ لاستقبال السائحين

تنفيذا لتكليفات الرئيس
صفية حمدي 1:39 م, الأربعاء, 5 مايو 21 1:39 م, الأربعاء, 5 مايو 21

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استعرض مجلس الوزراء عددا من المتطلبات و الاحتياجات اللازمة لتطوير أبرز المناطق السياحية في مدينة شرم الشيخ ، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، بشأن رفع جاهزية المدينة ، لتكون على أتم الاستعداد لاستقبال عودة السائحين .

و من بين المشروعات التي استعرضها مجلس الوزراء اليوم تطوير كل من منطقة خليج نعمة و تحويلها إلى مركز سياحي متطور ، و تطوير شارع الملك عبد الله .

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إلى جانب مشروع تفعيل تطبيقات الهوية البصرية للمدينة ، و منظومة الكاميرات الأمنية ، و غيرها من المشروعات .

و تمت الموافقة خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء ، على آليات تنفيذ عدد من المشروعات التي تم طرحها .

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بقلم صفية حمدي

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