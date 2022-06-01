مجلس الوزراء يُقر حوافز لتحالف «إنجي - تويوتا - أوراسكوم» لبدء مشروع لتوليد الكهرباء من الرياح

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على الحوافز المطلوبة للبدء في تنفيذ مشروع إضافي من جانب تحالف (انجي – تويوتا – أوراسكوم) لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح ، بنظام BOO ، بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، ضمن خطة الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

واعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه أيضا القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 23 مايو 2022، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لعدد 78 مشروعاً، لوزارات الإسكان، والنقل، ومحافظة البحيرة، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، بحيث تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 88 المنعقدة بتاريخ 23 مايو 2022، وذلك بشأن 37 موضوعاً، في إطار جهود تهيئة المناخ المحفز لدفع الاستثمار.