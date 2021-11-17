اقتصاد وأسواق

مجلس الوزراء يُقر تجديد التعاقد مع «المقاولون العرب» لصيانة 19 مستشفى

اعتباراً من تاريخ انتهاء عقد كل مستشفى ولمدة عام
صفية حمدي 2:49 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21 2:49 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى اليوم، على تجديد التعاقد مع شركة المقاولون العرب للقيام بأعمال صيانة المرافق والمبانى والأنظمة الكهروميكانيكية لعدد 19 مستشفى، اعتباراً من تاريخ انتهاء عقد كل مستشفى ولمدة عام.

وذلك فى إطار المشروع القومى للمستشفيات النموذجية والحرص على حسن سير العمل بهذه المستشفيات.

كما وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم أيضا على طلب هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى إنابة “بنك المعرفة المصري” فى التعاقد مع الناشر “Springer Nature” لتغطية النشر العلمى للباحثين المصريين فى الدوريات ذات الوصول الحر بالكامل والمجلات المزدوجة.

اقرأ أيضا  وزارة التجارة والصناعة تبدأ حظر دخول العاملين غير المتلقين للقاح فيروس كورونا لمقار العمل

وذكر مجلس الوزراء قى القرار أن هذا التعاقد يُعد طفرة كبرى فى مجال النشر العلمي، ويوفر على الدولة المصرية نفقات ضخمة، ويثرى البحث العلمى المصري، ومصر ستمكن من خلاله من تولى موقع الريادة فى تنفيذ السياسات البحثية الأكثر تقدماً نظراً لأنها ستمثل أول اتفاقية وصول حر قومية من نوعها فى المنطقة لدعم النشر العلمي، لاسيما وأن العديد من الدول المتقدمة التى قامت بتنفيذ سياسات الوصول الحر للمقالات العلمية شهدت تأثرا كبيرا فى مستوى النشر العلمى ومعدلات الاستشهاد للباحثين فى هذه الدول.

اقرأ أيضا  أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأربعاء 17-11-2021
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم صفية حمدي

ملف الكاتب صفية حمدي

اقرأ أيضاً

القوى العاملة: تحصيل 243 ألف جنيه مستحقات طبيب مصرى بالرياض

دعاء حسني 2:55 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

«المالية» : تحديث وميكنة المنظومة الجمركية يخفض زمن الإفراج بالموانئ البحرية 40%

منى عبدالباري 2:36 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

التموين تضبط مصنع منظفات مغشوشة في الدقهلية (صور)

محمد مجدي 2:33 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

الحكومة تُعدل لائحة قانون زراعة الأعضاء برفع سن المتبرع بعمليات نقل الكلى إلى 60 عاما

صفية حمدي 2:30 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

وزير الري يبحث تفعيل التعاون مع رئيس سلطة المياه الفلسطينية

مدحت إسماعيل 2:21 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

أسعار الذهب العالمية ترتفع مع استمرار المخاوف بشأن التضخم

أحمد فراج 1:44 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21