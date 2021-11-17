مجلس الوزراء يُقر تجديد التعاقد مع «المقاولون العرب» لصيانة 19 مستشفى

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى اليوم، على تجديد التعاقد مع شركة المقاولون العرب للقيام بأعمال صيانة المرافق والمبانى والأنظمة الكهروميكانيكية لعدد 19 مستشفى، اعتباراً من تاريخ انتهاء عقد كل مستشفى ولمدة عام.

وذلك فى إطار المشروع القومى للمستشفيات النموذجية والحرص على حسن سير العمل بهذه المستشفيات.

كما وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم أيضا على طلب هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى إنابة “بنك المعرفة المصري” فى التعاقد مع الناشر “Springer Nature” لتغطية النشر العلمى للباحثين المصريين فى الدوريات ذات الوصول الحر بالكامل والمجلات المزدوجة.

وذكر مجلس الوزراء قى القرار أن هذا التعاقد يُعد طفرة كبرى فى مجال النشر العلمي، ويوفر على الدولة المصرية نفقات ضخمة، ويثرى البحث العلمى المصري، ومصر ستمكن من خلاله من تولى موقع الريادة فى تنفيذ السياسات البحثية الأكثر تقدماً نظراً لأنها ستمثل أول اتفاقية وصول حر قومية من نوعها فى المنطقة لدعم النشر العلمي، لاسيما وأن العديد من الدول المتقدمة التى قامت بتنفيذ سياسات الوصول الحر للمقالات العلمية شهدت تأثرا كبيرا فى مستوى النشر العلمى ومعدلات الاستشهاد للباحثين فى هذه الدول.