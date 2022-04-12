مجلس الوزراء يُعيد تخصيص أرض بشمال سيناء لإقامة منطقة لوجيستية لتبادل السلع

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 25 فدانا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، في محافظة شمال سيناء، لاستخدامها فى إقامة منطقة لوجيستية لتبادل السلع.

ووافق أيضا في اجتماعه على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 2000م من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية مركز إسنا، في محافظة الأقصر، لاستخدامها فى إقامة محطة تجفيف خضروات وفاكهة بالطاقة الشمسية.

كما وافق مجلس الوزراء اليوم على قيام محافظة الإسكندرية باستكمال إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات الوطنية، لتقديم خدمات الجمع وأعمال الكنس والغسيل الآلي، ونقل المخلفات للمحطات الوسيطة ومصانع معالجة وتدوير المخلفات، وإدارة وتشغيل وتأهيل المحطات الوسيطة، والنقل منها إلى موقع المدفن الصحي، وإدارة وتشغيل وتأهيل المدفن الصحي بالحمام.

ونص القرار لمحافظة الإسكندرية على أن ذلك عتباراً من الأول من إبريل 2022، وذلك في إطار توفير خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات للحفاظ على كفاءة منظومة النظافة.