مجلس الوزراء يُعيد أراضي في جنوب سيناء لملكية الدولة لتنفيذ مشروعات

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية باستنزال بعض المساحات من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، بإجمالي نحو 2829.5 فدان بمحافظة جنوب سيناء، ونحو 48 ألف فدان بمحافظة البحر الأحمر، من الأراضي التي تقع في ولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية، لتعود إلى أصلها كأملاك دولة .

وجاء في القرار أن ذلك بهدف استخدامها في تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية،موضحا أن المشروعات المُزمع إقامتها على المساحات موضوع هذا القرار، فيما يخص محافظة جنوب سيناء، تشمل إقامة منطقة خدمات دينية ومجمع شرطي وخدمي، بمدينة شرم الشيخ، ونقطة لشرطة المسطحات المائية، في مدينة طابا، وأنشطة مختلفة للتنمية المحلية بمدينة نويبع.

وتشمل المشروعات فيما يخص محافظة البحر الأحمر، تنفيذ أنشطة مختلفة للتنمية المحلية على داخل كل من مدن،رأس غارب، والقصير، والغردقة،وتمت الموافقة مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي أبداها الوزراء خلال المناقشات.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006 الخاص بإنشاء «جامعة النهضة» الخاصة، المقامة بمدينة بني سويف الجديدة، بتعديل مُسمى كلية «الإعلام والعلاقات العامة»، ليصبح كلية «الإعلام واللغات التطبيقية»، مع مراعاة التكامل في المناهج بين قسمي الإعلام واللغات التطبيقية، ليدرس طلاب الإعلام تخصصاً فرعياً في الترجمة، ويدرس طلاب اللغات التطبيقية تخصصاً فرعياً في التعليق الصوتي «الدوبلاج» وترجمة الإعلام.