مجلس الوزراء يُصدق على إقامة v227 مشروعًا للنفع العام في 13 محافظة

صدّق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على الموافقات الصادرة، بشأن إقامة عدد 227 مشروعاً في 13 محافظة، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 193 فداناً، بهدف تنفيذ مشروعات للنفع العام.

وتضمنت هذه المشروعات: إقامة محطات رفع صرف صحي، ومراكز طبية ووحدات صحية ونقاط، إسعاف، ونقاط إطفاء، ووحدات بيطرية، ومجمعات زراعية وخدمية، وأسواق، ومستشفيات، ومراكز لتنمية الأسرة والطفولة ووحدات شئون إجتماعية، ومراكز شباب، وغيرها من المشروعات.

ونص القرار على أن يتم مراعاة المحددات والضوابط فيما يتعلق بتخصيص الأراضي، والتي من بينها عدم تبوير أي أراضٍ زراعية قائمة، وعدم السير في إجراءات تخصيص أية أراضٍ زراعية لأي مشروعات إلا بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.

كما وافق المجلس في اجتماعه على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ يوم 7 نوفمبر 2022، بشأن الإسناد المُباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد بهدف استكمال الأعمال الجارية، لتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.

وصدر ذلك لعدد 31 مشروعاً، لوزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل، وصندوق التنمية الحضرية، وجامعة الأزهر “فرع أسيوط”، ومحافظة دمياط.

ووافق أيضا على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل في عدد 59 منازعة، وذلك في إطار الحرص على إنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية وتسوية أي نزاع دون اللجوء إلى القضاء.