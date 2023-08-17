مجلس الوزراء يُسند الأعمال الاستشارية لمخطط الواجهة البحرية الغربية لمدينة العلمين لدار الهندسة

وافق كذلك على إسناد الأعمال الاستشارية الخاصة بأعمال الدراسات الاقتصادية

مجلس الوزراء يُسند الأعمال الاستشارية لمخطط الواجهة البحرية الغربية لمدينة العلمين لدار الهندسة
صفية حمدي

صفية حمدي

5:41 م, الخميس, 17 أغسطس 23

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على إسناد الأعمال الاستشارية الخاصة بإعداد المخطط العام للواجهة البحرية الغربية لمدينة العلمين الجديدة، إلى المكتب الاستشاري/ دار الهندسة (مصر) للتصميم والاستشارات الفنية – المحدودة.

ووافق كذلك على إسناد الأعمال الاستشارية الخاصة بأعمال الدراسات الاقتصادية الخاصة بمرحلة (Hotel Operator Search & Selection)، لأحد المكاتب الاستشارية الأخرى.

ووافق المجلس على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2022/2023، وذلك بواقع 1% لأبناء محافظة شمال سيناء.

صفية حمدي

صفية حمدي

5:41 م, الخميس, 17 أغسطس 23