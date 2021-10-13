نقل وملاحة

مجلس الوزراء يُسند أعمال 23 قطارًا للخط الأول لمترو الأنفاق إلى شركة كاف الإسبانية

فى اجتماعه الأسبوعى اليوم
صفية حمدي 3:24 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21 3:24 م, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

اعتمد مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى اليوم القرار والتوصية الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 11/10/2021، بشأن إسناد أعمال تأهيل وصيانة وتطوير وتحديث 23 قطاراً للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى لشركة كاف الأسبانية.

واعتمد أيضا مجلس الوزراء فى اجتماعه القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 6 أكتوبر 2021 بشأن الإسناد بالأمر المباشر، للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لعدد 53 مشروعاً.

اقرأ أيضا  بتكلفة 1.7 مليار جنيه.. وزير النقل يعلن انتهاء تنفيذ «ازدواج طريق ساحل البحر الأحمر»

ونص القرار على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

ووافق أيضا على تخفيض الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الحكومية المصرية بواقع 1%، للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية من محافظة شمال سيناء.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم صفية حمدي

ملف الكاتب صفية حمدي

اقرأ أيضاً

تداول 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

نادية سلام 11:36 ص, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

«الجمارك» تبحث مع «اقتصادية قناة السويس» مشاكل الشحن للشركات العالمية

السيد فؤاد 9:20 ص, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الأربعاء 13-10-2021

مدحت إسماعيل 12:00 ص, الأربعاء, 13 أكتوبر 21

المنظمة البحرية تُقر مشروعًا باعتبار العمالة البحرية عمالًا رئيسيين خلال جائحة كورونا

السيد فؤاد 6:44 م, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21

وزير النقل : إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا

محمود محسن 3:58 م, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21

الفريق أسامة ربيع: اختيار قناة السويس بقائمة أكبر المؤسسات اللوجستية يعكس نجاحها في تخطي الأزمات

نادية سلام 3:39 م, الثلاثاء, 12 أكتوبر 21