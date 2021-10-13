مجلس الوزراء يُسند أعمال 23 قطارًا للخط الأول لمترو الأنفاق إلى شركة كاف الإسبانية

اعتمد مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى اليوم القرار والتوصية الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 11/10/2021، بشأن إسناد أعمال تأهيل وصيانة وتطوير وتحديث 23 قطاراً للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى لشركة كاف الأسبانية.

واعتمد أيضا مجلس الوزراء فى اجتماعه القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 6 أكتوبر 2021 بشأن الإسناد بالأمر المباشر، للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لعدد 53 مشروعاً.

ونص القرار على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

ووافق أيضا على تخفيض الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الحكومية المصرية بواقع 1%، للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية من محافظة شمال سيناء.