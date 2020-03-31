مجلس الوزراء يوضح حقيقة مد ساعات حظر التحرك وإغلاق البنوك 

وأهاب مجلس الوزراء بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تهدف لإثارة القلق لدى المواطنين وهز الثقة في الاقتصاد المصري

رصد مجلس الوزراء تداول مقطع صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم تمديد ساعات حظر التجوال في أنحاء الجمهورية وإغلاق البنوك بشكل كامل لمدة أسبوعين.

وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء بيانا رسميا أعلنت خلاله أن ما يتم ترديده غير صحيح.

وأكد مجلس الوزراء أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن تمديد ساعات حظر التجوال أو إغلاق البنوك في مصر.

وأوضح أن كل البنوك تعمل بشكل طبيعي وفقاً للمواعيد اليومية المعلنة منذ قرار مجلس الوزراء بحظر التجوال ودون أي تغيير.

وتابع بأنه في حالة اتخاذ أي قرارات جديدة سوف يتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

وأهاب مجلس الوزراء بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تهدف لإثارة القلق لدى المواطنين وهز الثقة في الاقتصاد المصري.