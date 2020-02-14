مجلس الوزراء يوضح حقيقة غلق كوبري تحيا مصر لخطورته على المواطنين 

شددت محافظة القاهرة على حرص الدولة على إجراء الصيانة الدورية لشبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية.

نفى مجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي، من أنباء حول غلق كوبري تحيا مصر بسبب وجود خطورة على مستخدميه نتيجة ظهور شروخ وتشققات جسيمة بالأسفلت.

وفي تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه قام بالتواصل مع محافظة القاهرة ونفت صحة تلك الأنباء.

وأكدت محافظة القاهرة خلال تقرير مجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تردد حول إغلاق كوبري تحيا مصر بسبب ظهور شروخ وتشققات جسيمة بالأسفلت.

الحركة المرورية على كوبري تحيا مصر تسير بشكل طبيعي

وأكدت المحافظة أن الحركة المرورية بالكوبري تسير بشكل طبيعي، وفي كلا الاتجاهين دون أي توقف.

وشددت محافظة القاهرة على حرص الدولة على إجراء الصيانة الدورية لشبكة الطرق والكباري وذلك على مستوى الجمهورية للتأكد من سلامتها.

وأكدت خلال تقرير مجلس الوزراء أن هناك خطة مستمرة خاصة بأعمال الصيانة ورفع كفاءة الكباري، والمحافظة تشرف عليها .

وذكرت أنه يتم العمل على العديد من الكباري بالتوازي.

وأن ذلك إضافة للكباري القديمة التي يتم التعامل مع مشكلاتها، وتدارك العيوب التي تتواجد بها، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور للحفاظ على الكوبري بعد الصيانة.

ومن خلال تقرير مجلس الوزراء لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، ناشدت محافظة القاهرة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، لتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار.

وناشدتهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة قلق المواطنين.

وطلبت في حالة وجود أي استفسار أو شكاوى يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للمحافظة (cairo.gov.eg).

ويصدر مجلس الوزراء تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات من خلال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

إضافة إلى نفي شائعة غلق كوبري تحيا مصر، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء العديد من الشائعات الأخرى في تقريره الصادر اليوم.

وتضمنت تلك الشائعات التي تم نفيها تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بانتشار فيروس كورونا في الصين.

ونفي شائعة بحرمان الطفل الثالث للأسرة من مجانية التعليم، ونفت وزارة التربية والتعليم ما تردد حول إلغاء مسابقة عقود المعلمين.