مجلس الوزراء يوضح حقيقة طرح وحدات الإعلان الـ14 للإسكان الاجتماعي

وفي تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونفت تلك الأنباء.

نفى مجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن طرح وزارة الإسكان وحدات الإعلان الـ14 للإسكان الاجتماعي.

وفي تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة الإسكان أنه لا صحة لطرح الوزارة وحدات الإعلان الـ14 للإسكان الاجتماعي.

وأوضحت أنه يتم حاليًّا سحب كراسات الشروط، وسداد المقدمات لحجز الوحدات السكنية المطروحة في الإعلان الـ 13 بالإسكان الاجتماعي في 10 محافظات وهي (الفيوم– بنى سويف– المنيا– أسيوط– سوهاج– قنا– الأقصر– أسوان– البحر الأحمر– ومطروح).

وحذرت المواطنين من الانسياق وراء تلك الإعلانات المزيّفة والتي تستهدف النَّصْب عليهم، وضرورة أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية في الوزارة.​

ونوّهت وزارة الإسكان بأنه تم الإعلان مؤخرًا عن فتح باب الحجز لوحدات الإعلان الـ13 من برنامج الإسكان الاجتماعي، في عدد 10 محافظات، على أن تتم إتاحة كراسات الشروط في مكاتب البريد بالمحافظات المطروح بها الوحدات، وسوف يحصل كل من يريد على كراسة الشروط الخاصة به للتقدم للحجز في المشروع.

ومن خلال تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعة ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.

وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين.

وطلبوا في حال وجود أي استفسارات الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (mhuc.gov.eg).‏