مجلس الوزراء يوضح حقيقة صور متداولة تثير الرعب لضحايا «كورونا» ينامون على الأرض

أكد أن الصور المتداولة غير صحيحة ومفبركة لبث الرعب في قلوب المواطنين والإيحاء بأن الوضع الصحي في مصر قد خرج عن السيطرة .

نفى مجلس الوزراء ما تم تداوله وترويجه من صور لأشخاص يرتدون كمامات وينامون علي الأرض وترويجها علي أنهم ضحايا لفيروس كورونا في مصر علي الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء facebook الصادر من المركز الإعلامى لمجلس الوزراء.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء من خلال وزارة الصحة أن الصور المتداولة غير صحيحة ومفبركة لبث الرعب في قلوب المواطنين والإيحاء بأن الوضع الصحي في مصر قد خرج عن السيطرة .

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن البيانات المعلنة عن عدد حالات الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد هي البيانات الواقعية التي تتوافق مع الواقع الصحي في مصر بشكل كامل .

وشدد على أنه لا يوجد لدى الحكومة ما تخفيه وأن مستشفيات العزل على أتم الاستعداد لاستقبال أي حالات إصابة حيث يتم التعامل مع فيروس “كورونا” المستجد في مصر بمنتهى الجدية وبشفافية كاملة بشهادة منظمة الصحة العالمية .