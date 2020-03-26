مجلس الوزراء يوضح حقيقة توقف المواصلات العامة يومي الجمعة والسبت

كانت الحكومة قد بدأت تطبيق حظر التجوال أمس الأربعاء، من الساعة السابعة مساء وحتى السابعة صباحا

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن توقف حركة المواصلات العامة على مستوى الجمهورية يومي الجمعة والسبت.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارتي النقل والتنمية المحلية، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدتا أنه لا صحة لتوقف حركة المواصلات العامة على مستوى الجمهورية يومي الجمعة والسبت.

وشددتا على أن كافة وسائل النقل العام تعمل بشكل طبيعي على مدار أيام الأسبوع، وفقاً لجداول التشغيل المؤقتة والمعلنة خلال فترة سريان الحظر الذي أقره مجلس الوزراء.

وبخصوص تساؤلات البعض بشأن قواعد الحظر غدا الجمعة وبعد غد السبت أضاف المجلس أنه سيتم إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية ” المولات التجارية”، على مدار الأربع والعشرين ساعة.

وتابع أنه لا يسري ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

أما بخصوص المصانع، فكلها ستعمل بشكل طبيعي.

وكانت الحكومة قد بدأت تطبيق حظر التجوال أمس الأربعاء، من الساعة السابعة مساء وحتى السابعة صباحا ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا الذي يجتاح العالم حاليًا.