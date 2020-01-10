مجلس الوزراء يوضح حقيقة انتشار أسراب الجراد على الحدود المصرية

نفى مجلس الوزراء ما انتشر على بعض المواقع الإلكترونية الأجنبية، وصفحات تواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن انتشار أسراب الجراد على الحدود المصرية، وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ونفت تلك الأنباء تماماً.

وأكدت وزارة الزراعة أنه لا صحة لانتشار أسراب الجراد على أيٍ من الحدود المصرية.

وشددت على جاهزية الوزارة وامتلاكها خطة متكاملة للتصدي لأي هجوم للجراد بأي منطقة على مستوي الجمهورية.

فضلاً عن قيامها برفع حالة الطوارئ القصوى كإجراء احترازي وتنفيذ عمليات مسح شاملة بشكل يومي، وذلك تحسباً لأي هجوم مفاجئ للجراد.

وذكرت وزارة الزراعة أنها قامت بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لتكثيف عمليات المسح البيئي والاستكشاف للجراد.

إضافة إلى توفير كافة المعدات والمبيدات لمواجهة الجراد.

وذكرت أن ذلك يتم بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» التابعة للأمم المتحدة، فضلاً عن متابعة التقارير والتحذيرات التي تصدر عن المنظمات الدولية والأرصاد تحسبًا لأي هجوم مفاجئ للجراد.

الزراعة: لدينا 55 قاعدة لمكافحة الجراد

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه يوجد في وزارة الزراعة 55 قاعدة لمكافحة الجراد على مستوى الجمهورية، وهي مقسمة إلى 13 قاعدة رئيسية، و42 قاعدة تتبع الإدارة العامة للجراد.

ووحدات المكافحة مزودة بالعمالة الفنية المدربة ومواد ومعدات المكافحة ووسائل المعيشة، إضافة إلى سيارات الدفع الرباعي، إضافة إلى انتشار قواعد مكافحة الجراد على الحدود المصرية السودانية، مثل قواعد “أبو رماد والغردقة، وسفاجا والقصير، ومرسى علم وحماطة وشلاتين وحلايب، والشيخ الشاذلي.

ووزعت لجان المسح والاستكشاف في المناطق الحدودية خاصة مع السودان وليبيا وساحل البحر الأحمر، وذلك بدءً من (الزعفرانة، غارب، الغردقة، سفاجا، مرسى علم، حماطة، الشلاتين، أبورماد، حلايب، الشيخ الشاذلي، أبرق) وحول بحيرة ناصر (العلاقي، أبوسمبل).

وفى الشمال الغربي (سيوه، السلوم)، وهذا لرصد أي تحرك للجراد، حيث تحتفظ الإدارة بمخزون استراتيجي من المبيدات وآلات المكافحة.

وناشدت وزارة الزراعة من خلال تقرير مجلس الوزراء لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، لتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار.

وناشدتهم التواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

للتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن ناشدت الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (agr-egypt.gov.eg).