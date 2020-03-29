مجلس الوزراء يوضح حقيقة إلغاء الفصل الدراسى الثانى بالجامعات للفرق الثلاث الأولى

تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي أنباء بشأن إلغاء الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل الأولى والثانية والثالثة فى الجامعات والمعاهد واعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول كنتيجة نهائية للعام الحالى

رصد مجلس الوزراء تداول بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي أنباء بشأن إلغاء الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل الأولى والثانية والثالثة في الجامعات والمعاهد، واعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول كنتيجة نهائية للعام الحالي.

وفي بيان رسمي ، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ونفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن وما تردد عن إلغاء الفصل الدراسي الثاني .

وأوضحت الوزارة أن ما تم إلغاؤه هو امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني “الميد تيرم” وضم درجاتها إلى امتحان نهاية الفصل .

وذلك على أن يتم استئناف الدراسة للفصل الدراسي الثاني لجميع الفرق الدراسية في الجامعات عقب انتهاء فترة التعليق، ومع عقد الامتحانات بدءاً من 30 مايو المقبل ، كما تم التأكيد على قرارات المجلس الأعلى للجامعات التي صدرت بتاريخ 21 مارس 2020.

وأصدر مجلس الوزراء البيان لنفي الشائعة التي ترددت حول إلغاء الفصل الدراسي الثاني لفرق النقل (الأولى والثانية والثالثة) بالجامعات والمعاهد، وأنه سيتم اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول كنتيجة نهائية للعام الدراسي الحالي .

ويعكف مجلس الوزراء من خلال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على متابعة جميع الأنباء على السوشيال ميديا والمواقع الإلكترونية ورصد الشائعات التي تتردد بالعودة إلى الجهات الرسمية وتوضيح الحقائق للمواطنين تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ونفى مجلس الوزراء في أكثر من عدد بتقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات الذي يصدره كل جمعة أكثر من شائعة تتعلق بالفصل الدراسي الثاني ومن بينها شائعات بإلغائه بالمدارس والجامعات .

وقد أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عدة قرارات تنظيمية للتيسير على الطلاب تضمنت اختصار منهج الفصل الدراسي الثاني واقتصاره على ما درسه الطالب حتى تاريخ يوم 15 مارس قبل فترة تعليق الدراسة.