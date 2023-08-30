مجلس الوزراء يوافق علي مد اتفاقية التعاون مع شركة «تيراداتا» لمدة عام

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على الإذن لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات بمد اتفاقية الحكومة المصرية مع شركة «تيراداتا» لمدة عام بذات الشروط.



ووفقاً للاتفاقية الموقعة من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع شركة «تيراداتا» تحصل الحكومة المصرية على مزايا استثنائية مقابل حجم الأعمال المتفق عليها، ومن ذلك الشراء بتخفيض كبير محدد مسبقاً أيا كان حجم أمر الشراء، بما يوفر للدولة مبالغ طائلة.



كما وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتوفير البنية التحتية من شبكات الألياف الضوئية، وذلك في إطار ما يتم تنفيذه من أعمال ضمن مشروع تطوير منطقة شق الثعبان، وتحويلها إلى مدينة صناعية عالمية.