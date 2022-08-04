مجلس الوزراء يوافق على مقترحات تدقيق الحدود الإدارية للمحافظات

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على المقترحات الخاصة بتدقيق الحدود الإدارية للمحافظات، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية تحقيق جودة الحياة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وتحسين مستوى معيشتهم، إلى جانب حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع.

وتم الإشارة إلى أن المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، قام بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، بإعداد دراسة تفصيلية لتدقيق الحدود الإدارية بين المحافظات، وذلك اعتماداً على أحدث برامج نظم المعلومات الجغرافية والصور الجوية عالية الدقة.

واستندت تلك الدراسة على ما يتم تنفيذه من شبكة للطرق الرئيسية، وكذلك المشروعات القومية، والمعالم الطبيعية التى تزخر بها العديد من المحافظات.

كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 25.35 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية رأس سدر، محافظة جنوب سيناء، وذلك لإقامة منطقة لوجيستية لتبادل السلع.

ووافق أيضا في إطار متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحى الشامل، على إصدار تراخيص بناء للمباني والمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.

كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على تخصيص مساحة 487 فداناً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية الحيبة، مركز الفشن، محافظة بني سويف، وذلك لصالح المحافظة؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مجمع صحي استشفائى بيئى متكامل، وفقاً للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة يوم 1/8/2022، فيما يتعلق بأوامر الإسناد وزيادتها لعدد 61 مشروعا، لوزارات الإسكان، والنقل، والتعليم العالى والبحث العلمى، بما يساهم فى استكمال تلك المشروعات والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.