مجلس الوزراء يوافق على قرض ياباني لتطوير قطاع الكهرباء بقيمة 25 مليار ين

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان فيما يتعلق بتقديم وكالة اليابان للتعاون الدولى “جايكا” للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء، قيمته 25 مليار ين يابانى، بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، والمُوقعة فى القاهرة بتاريخ 15 /2 /2021.

وجاء في نص القرار أن الهدف من إبرام الخطابات المتبادلة يأتي فى تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، الذى يُنفذ فى إطار كل من برنامج البنك الافريقى للتنمية لتعزيز النمو الأخضر ودعم قطاع الكهرباء، وبرنامج الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء.

واعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم أيضا نتيجة دراسة وزارة المالية الخاصة بطلب محافظة بنى سويف التصرف بالبيع لمساحة حوالى 2053 فدانًا في ناحية وادى سنور، مركز بنى سويف، وذلك لإحدى الشركات – الشاغلة لها – بغرض الاستصلاح والاستزراع.

كما اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 76 المنعقدة بتاريخ 29/ 3/ 2021.