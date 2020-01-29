مجلس الوزراء يوافق على عقد امتياز محطة رورو مع تحالف أجنبي

يضم التحالف الأجنبي: شركة بولوريه أفريقا أوجيستكس، وشركة نيبون يوسن كابوشيكي كايشا، وشركة تويوتا تسوشو كوربوريشن

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، على مشروع عقد الامتياز الخاص بعمليات التصميم والإنشاء والتمويل والتشغيل والصيانة والإحلال وإعادة التسليم، لمحطة دحرجة للمركبات “رورو” بميناء شرق بورسعيد، وهو العقد المزمع إبرامه بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وبين تحالف شركات أجنبي مكون من كل من شركة بولوريه أفريقا أوجيستكس، وشركة نيبون يوسن كابوشيكي كايشا، وشركة تويوتا تسوشو كوربوريشن.

ونصّ القرار على أن الموافقة بشرط الانتهاء من استيفاء الموافقات والإجراءات المقررة قانونًا وبعد مراجعة مشروع العقد بصورة نهائية، إيذانًا باستصدار قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على منح الالتزام الماثل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم.

والتحالف الفائز بمشروع إنشاء أول ميناء جاف في مصر بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان.

وخلال الاجتماع أعلن وزير النقل اسم التحالف الفائز بإقامة المشروع الذي يضم شركتين مصريتين وثالثة ألمانية، وهو تحالف (مجموعة السويدي إليكتريك Elswedy Electric- دي بي شينكر إيجيبت الألمانية DB SCHENKER– ثري إيه إنترناشيونال 3A International).

ولفت الوزير إلى أن المشروع سيكون بنظام المشاركة مع القطاع الخاص “PPP”، وتبلغ الطاقة القصوى الاستيعابية للميناء 720 ألف حاوية.

ووافق مجلس الوزراء أيضًا، خلال اجتماعه، على بدء الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق الهيكل التنظيمي الجديد لقطاع البترول، والإعلان عن تنفيذه مع بداية عام 2020.

وأوضح وزير البترول أنه تم البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول على ثلاث مراحل، الأولى الدراسة التشخيصية (يونيو- أكتوبر 2016)، والثانية مرحلة الخطط التفصيلية وبدء التنفيذ (مايو 2017- ديسمبر 2019)، والثالثة مرحلة التنفيذ (يناير 2020- يونيو 2021).