مجلس الوزراء يوافق على صرف المساندة المقدمة لشركة «مصر للطيران» للشحن الجوي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على صرف المساندة المقدمة إلى شركة “مصر للطيران” للشحن الجوي، خلال العام المالي من 1/7/2021 إلى 30/6/2022.

ونص القرار على أن يكون ذلك وفقا للنسب المحددة بالمذكرة المعروضة على مجلس الوزراء.

كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها فى المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، والمنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر 2022 لعدد 125 كنيسة ومبنى تابعاً.

ونوه إلى أنه بذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة، وحتى الآن 2526 كنيسة ومبنى تابعاً.

كما استعرض الموقف التنفيذي لمشروع “التجلي الأعظم” بمدينة سانت كاترين، وتم التطرق لمعدلات ونسب إنجاز الأعمال فى إطار هذا المشروع المهم.

وتتضمن مشروعات إقامة مركز الزوار، وساحة السلام، وتطوير النزل القائم واستراحة السادات، ومشروع الفندق الجبلي، بالإضافة إلى تصميم النزل البيئي الجديد، ومنطقة الحديقة الصحراوية ودرب موسي، وإنشاء المجمع الإداري الجديد، والحي السياحي الجديد بالإسباعية.

وتم التعرف على موقف مشروعات تطوير منطقة وادي الدير، والحي السكني الجديدة بالزيتونة، ومشروع شبكات طرق الحركة الآلية وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق “البلدة التراثية”.

وكذلك مشروع درء أخطار السيول، ومشروع تطوير المنطقة السياحية، ومشروع تطوير مركز المدينة التراثي القائم، والتي تأتي جميعها أيضاً فى إطار مشروع “التجلي الأعظم”.