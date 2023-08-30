مجلس الوزراء يوافق على تنفيذ إصدار جديد من «سندات الساموراى» بقيمة 500 مليون دولار



وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على قيام وزارة المالية بتنفيذ إصدار جديد من «سندات الساموراى»، بقيمة 500 مليون دولار، لمدة خمس سنوات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تتعلق بهذا الشأن.



وجاء في القرار أن هذه الموافقة تأتي في إطار النجاح الذي شهده الإصدار الأول من السندات اليابانية «سندات الساموراى»، والذي تم تنفيذه في مارس من عام 2022، وحرصا من وزارة المالية على تحقيق مستهدفات تنويع الأسواق الدولية، والعملات، والمستثمرين؛ لتمويل الموازنة العامة، وإطالة متوسط عمر الدين.



من ناحية أخري اعتمد مجلس الوزراء نتيجة الدراسة المتعلقة بطلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاما في زوائد التنظيم بين كل من القطعتين (10، 10أ)، بمساحة إجمالية 5221.78 م2 بمنطقة خدمات كيندي بمدينة شرم الشيخ، لصالح إحدى الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الطبية.