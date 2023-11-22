مجلس الوزراء يوافق على تعاقد جنوب سيناء مع «الإنتاج الحربى» لتوريد 5 أتوبيسات كهربائية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على تعاقد محافظة جنوب سيناء مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي “مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات”، لتوريد عدد 5 أتوبيسات تعمل بالكهرباء، وكذا عدد 2 شاحن.

وجاء في القرار أن هذه الموافقة تأتي فى إطار جهود التوسع في استخدام وسائل النقل العام الصديقة للبيئة في مدينة شرم الشيخ، وتحويلها إلى مدينة خضراء ذكية.

كما وفق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 4.54 فدان تعادل 19082 مترا مربعا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة مطروح، لصالح وزارة الصحة والسكان؛ لاستخدامها في توسعات مستشفى العلمين النموذجي.

وتمت الإشارة إلى أن تلك الموافقة تأتي في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للتوسع في تقديم خدماتها الصحية والطبية لتتواكب مع الزيادة السكانية بمنطقة العلمين.

كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة توشكي، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لاستخدامها في مشروعات الاستصلاح والاستزراع، الأولي بمساحة 129914.09 فدان تقريبا بشرق منطقة الريف المصري، والثانية بمساحة 69539.85 فدان تقريبا بشرق آبار توشكي، والثالثة بمساحة 268906.97 فدان بجنوب منطقة الظاهرة.

واعتمد مجلس الوزراء أيضا نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة جنوب سيناء التصرف بالبيع في مساحة 4881 م2 كائنة بجوار كنيسة موسى النبي ومارمرقس الرسول بمنطقة حي الأمل بمدينة طور سيناء، وذلك لصالح الكنيسة لإقامة مبنى خدمي للكنيسة (مبيت “مغتربات، طلبة، أسر مغتربة”، ضيافة، قاعة، حضانة، لاند سكيب).