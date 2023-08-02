مجلس الوزراء يوافق على تأسيس شركة مساهمة مصرية لتوطين صناعات السكك الحديدية في مصر

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على الترخيص للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالاشتراك مع شركة “لينزا ايجيبت للمشروعات والمعدات الهندسية”، في تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم “الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير”.

وتم الإشارة إلى أن تأسيس الشركة الجديدة يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على توطين صناعات السكك الحديدية في مصر.

وذلك حيث تستهدف الشركة الجديدة توفير قطع الغيار الميكانيكية المطلوبة للهيئة القومية لسكك حديد مصر ومختلف قطاعات النقل بالعملة المحلية، وتحقيق إيرادات للهيئة القومية لسكك حديد مصر، فضلًا عن تصدير منتجات الشركة عبر فتح أسواق خارجية خاصةً في دول القارة الأفريقية لكونها أسواقا ناشئة حديثة لتحقيق عائد بالعملة الأجنبية.

كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه على مشروع قرار رئيس الجمهورية باستنزال بعض المساحات من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، بإجمالي نحو 2829.5 فدان بمحافظة جنوب سيناء، ونحو 48 ألف فدان بمحافظة البحر الأحمر، من الأراضي التي تقع في ولاية الهيئة العامة للتنمية السياحية، لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة لاستخدامها في تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.

والمشروعات المُزمع إقامتها على المساحات موضوع القرار، فيما يخص محافظة جنوب سيناء، تشمل إقامة منطقة خدمات دينية ومجمع شرطي وخدمي، بمدينة شرم الشيخ، ونقطة لشرطة المسطحات المائية، في مدينة طابا، وأنشطة مختلفة للتنمية المحلية بمدينة نويبع.

وفيما يخص محافظة البحر الأحمر، تشمل المشروعات تنفيذ أنشطة مختلفة للتنمية المحلية على داخل كل من مدن: رأس غارب، والقصير، والغردقة، وتم الموافقة مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي أبداها الوزراء خلال المناقشات.