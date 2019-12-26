مجلس الوزراء يوافق على بروتوكول لرعاية المشروع القومي لموهوبي الإسكواش

في إطار استراتيجية الدولة وخطتها نحو التنمية المستدامة بالتركيز على محور بناء الإنسان المصري بمختلف المجالات

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي الأول، على توقيع وزارة الشباب والرياضة بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري؛ لرعاية المشروع القومي لموهوبي الإسكواش بقيمة 5 ملايين جنيه لمدة 5 سنوات بواقع مليون جنيه سنوياً.

يأتي ذلك بإقامة مركزين لاكتشاف المواهب بمركزي شباب الجزيرة، والمدينة الرياضية ببورسعيد، على أن يكون قوام المركزين 250 ناشئا، ويمثل 20% منهم من أبناء شهداء الجيش والشرطة والأيتام.

وذكر مجلس الوزراء أن مشروع بروتوكول التعاون، يأتي في إطار استراتيجية الدولة وخطتها نحو التنمية المستدامة بالتركيز على محور بناء الإنسان المصري بمختلف المجالات.

وأن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام برعاية المواهب الرياضية، في ضوء اتباع الأساليب العلمية بشأن إعداد اللاعبين وتدريبهم وتأهيلهم بكافة النواحي البدنية والنفسية والغذائية، والحفاظ على استمرارية ريادة الدولة في رياضة الاسكواش على المستوى العالمي.

ووفقاً لمشروع البروتوكول، يتحمل البنك الأهلي المصري كافة النواحي المالية الخاصة بتنفيذ وتشغيل المشروع، بينما تتولي وزارة الشباب والرياضة إدارة المشروع بكافة الجوانب المالية والإدارية والفنية من خلال كوادرها الإدارية واللجان العلمية المتخصصة والاستعانة بالكوادر الفنية المتخصصة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للاسكواش.

وسوف يتم تسجيل لاعبي المشروع بالاتحاد تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة باسم المشروع القومي لموهوبي الاسكواش.