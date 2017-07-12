مجلس الوزراء يوافق على انشاء المنصورة الجديدة

المال - خاص وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، على مشروع القرار الجمهوري لإنشاء مدينة المنصورة الجديدة.وقال المجلس في بيان اليوم إن القرار يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة في كافة المحافظات.وأشار مصطفى وزير الإسكان خلال الاجتماع، إل

المال – خاص

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، على مشروع القرار الجمهوري لإنشاء مدينة المنصورة الجديدة.

وقال المجلس في بيان اليوم إن القرار يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة في كافة المحافظات.

وأشار مصطفى وزير الإسكان خلال الاجتماع، إلى إنتهاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من وضع التخطيط الخاص بالمدينة، حيث سيتم البدء ـ عقب صدور القرار الجمهوري مباشرة ـ في طرح الوحدات السكنية المقرر إقامتها لأهالي محافظة الدقهلية، والتي يتم تنفيذها على أعلى مستوى من جودة التخطيط وإتاحة كافة مستويات الإسكان.

وأضاف أن مشروع مدينة المنصورة الجديدة يمثل واجهة ومركزأً حضارياً لمنطقة الدلتا بأكملها تتمتع بموقع متميز، ومساحة تبلغ نحو 5100 فداناً، تستوعب نصف مليون مواطن، بإمتداد طويل على ساحل البحر الأبيض المتوسط يصل إلى 16 كم، وتخدم المدينة منطقة شمال الدلتا وبخاصة محافظة الدقهلية التي لا تحظى بظهير صحراوي، ومن المقرر أن يتضمن المشروع أيضاً إقامة منطقة تكنولوجية، ومنطقة أخرى للصناعات المتطورة، وعدداً من الخدمات اللوجستية الهامة.