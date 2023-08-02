مجلس الوزراء يوافق على التعاقد مع شركة لتشغيل وصيانة منطقة المخازن والثلاجات بميناء السلوم البري

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على قيام الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، بالتعاقد مع إحدى الشركات، على إدارة وتشغيل وصيانة منطقة المخازن والثلاجات داخل ميناء السلوم البري.

وجاء في القرار أن هذا التعاقد يأتي في إطار العمل على إضافة المزيد من المحاور اللوجستية لجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات، وتقع المنطقة على مساحة 28 فدانًا داخل الميناء.

ومن المقرر أن تضم المنطقة عدد 10 مخازن و24 ثلاجة تبريد وتجميد.

كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه على قيام وزارة النقل بإسناد توريد الوقود اللازم لاحتياجات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إلى الهيئة المصرية العامة للبترول ممثلة في شركة مصر للبترول خلال العام المالي 2023/2024، في إطار سعي هيئة ميناء الإسكندرية لتوفير احتياجات التشغيل لهذا المرفق الحيوي المهم حرصاً على انتظام العمل به.

ووافق أيضا على الترخيص للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالاشتراك مع شركة “لينزا ايجيبت للمشروعات والمعدات الهندسية”، في تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم “الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير”.

وتم الإشارة إلى أن تأسيس الشركة الجديدة يأتي في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على توطين صناعات السكك الحديدية في مصر.

وجاء بالقرار أن الشركة الجديدة تستهدف توفير قطع الغيار الميكانيكية المطلوبة للهيئة القومية لسكك حديد مصر ومختلف قطاعات النقل بالعملة المحلية، وتحقيق إيرادات للهيئة القومية لسكك حديد مصر، فضلًا عن تصدير منتجات الشركة عبر فتح أسواق خارجية خاصةً في دول القارة الأفريقية لكونها أسواقا ناشئة حديثة لتحقيق عائد بالعملة الأجنبية.