مجلس الوزراء يوافق على التعاقد مع شركة تشيكية لإعادة تأهيل 280 جرار سكة حديد

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على طلب الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن التعاقد مع إحدى الشركات التشيكية لتنفيذ عمرة وإعادة تأهيل 280 جرار سكة حديد (هنشل – إديترانز)، بحيث يتم تنفيذ ذلك على مدار 9 سنوات، وتنفيذ عقد الصيانة لهذه الجرارات لمدة 15 سنة، شاملا قطع الغيار والعمالة والإتاحية.

يأتي في إطار حرص وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على تطوير أسطول الوحدات المتحركة بالهيئة كأحد أهم عناصر تطوير منظومة السكك الحديدية، ومن أهمها تطوير أسطول وحدات الجر من خلال توريد جرارات جديدة.

وكذلك إعادة تأهيل وعمرة الجرارات القديمة لأجل تحقيق أقصى استفادة من أسطول الجر الموجود بالهيئة، بهدف زيادة طاقة نقل الركاب والبضائع على خطوط السكك الحديدية.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية وسط وشمال سيناء، بإجمالي مساحة 351864.14 فدان؛ لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

ووافق أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة المقررة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذي الحجة 1444 هـ، والعيد الحادي والسبعين لثورة 23 يوليو لعام 1952