مجلس الوزراء يوافق على اعتبار تنفيذ «الرصيف البحري» بمحطة الضبعة من المشروعات القومية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على اعتبار مشروع تنفيذ الرصيف البحرى “ميناء تخصصي” بموقع محطة الضبعة النووية، من المشروعات القومية للدولة.

وجاء في القرار أن ذلك يأتي فى إطار تطبيق أحكام قانون تنظيم البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

واعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه أيضا القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 5/9/2022، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال، للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لعدد 64 مشروعاً.

وذلك لكل من وزارتي الإسكان، والنقل، ومحافظة الشرقية، وصندوق التنمية الحضرية، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.