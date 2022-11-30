مجلس الوزراء يوافق على إنشاء منطقة استثمارية «صن كابيتال» والمنطقة الحرة «يازاكي مصر للأنظمة الكهربائية»

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة استثمارية باسم “صن كابيتال” لشركة عربية للتنمية والتطوير العمراني (المطور)، لإقامة منطقة خدمات متعددة الاستخدامات (سياحي- فندقي- تجاري-إداري-تعليمي-طبي-مختلط)، على مساحة 223 فدانا، بالقطعة رقم 1 بمنطقة حدائق أكتوبر، بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وتم التأكيد خلال القرار على التزام الشركة بتنفيذ المشروع وفق الاشتراطات البنائية وقيود الارتفاع المقررة، والجدول الزمني المتفق عليه بعقد التطوير المبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذا الالتزام بالحصة المقررة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة “يازاكي مصر للأنظمة الكهربائية”، على مساحة إجمالية قدرها 67001.3 م2 ناحية منشأة كمال في محافظة الفيوم؛ وتختص هذه المنطقة بمزاولة نشاط إنتاج الأنظمة الكهربائية وضفائر السيارات، مع التزام المشروع بتصدير نسبة 100% من حجم الإنتاج لخارج البلاد.

كما تمت الإشارة إلى أن اختيار شركة “يازاكي” لمصر لإقامة هذا المشروع علي أراضيها، يأتي نظراً لما تتمتع به من وجود نظام حوافز استثمارية، يتضمن نظام المناطق الحرة الخاصة، بالإضافة إلى صندوق دعم الأعباء التصديرية، بجانب وفرة العمالة المؤهلة بتكاليف تنافسية، ووجود اتفاقيات تجارة حرة مع المناطق المجاورة، وكذلك توافر بنية تحتية وشبكة طرق ولوجيستيات داخلية متطورة، والقرب من الموانئ الجافة والموانئ البحرية.