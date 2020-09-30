مجلس الوزراء يوافق على إنشاء فرع لجامعة «كوفنتري» الإنجليزية فى مصر

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى اليوم، على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم “جامعات المعرفة الدولية” لاستضافة فرع ل جامعة “كوفنتري” الانجليزية داخل مصر.

وجاء فى نص القرار أن التعديلات جاءت من خلال إضافة بنود جديدة، بجانب البرامج المذكورة فى قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر.

وتمت الإشارة إلى أن تلك البنود تمثلت فى برنامج الأعمال والتسويق، وبرنامج علوم المحاسبة والتمويل، وبرنامج إدارة الأعمال والموارد البشرية،وبرنامج إدارة الأعمال ، وبرنامج علم النفس، وبرنامج علم النفس الرياضى والتدريبى ، وذلك مع منح درجة البكالوريوس فى البرامج المشار إليها.

والفرع يهدف إلى الإسهام فى تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، ويستهدف العمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلتها فى المملكة المتحدة التى يتواجد بها المقر الرئيسى ل جامعة كوفنترى ، وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين به.

وقد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى ، اليوم، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”؛ وتم استعراض بعض القضايا، واتخاذ ما يلزم من قرارات إزاء عدد من الملفات المهمة.

وقبل بدء الاجتماع، وقف رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة دقيقة؛ حداداً على روح فقيد الأمتين العربية والإسلامية، سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والذى وافته المنية أمس الثلاثاء، وتقدموا بخالص العزاء إلى عائلة الفقيد الكبير، وإلى الشعب الكويتى الشقيق، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى خلال الاجتماع على الوزارات المعنية ضرورة الانتهاء من الاستعدادات الكاملة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول التى يُمكن أن تتعرض لها البلاد الفترة المقبلة.

مع الوضع فى الاعتبار إعداد خطة طوارئ لتأمين جميع المنشآت الحيوية والخدمية، وتطهير مخرات السيول ومصارف الأمطار، على أن يتم تجهيز فرق الطوارئ والمعدات اللازمة للتعامل الفورى مع الظروف الطارئة المحتملة.