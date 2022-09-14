مجلس الوزراء يوافق على إصدار عملة معدنية فئة 2 جنيه

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم بصورة مبدئية على مقترح إبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية، ودار السك الملكية البريطانية “رويال منت”، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ووافق كذلك على إصدار وسك عملة معدنية فئة الـ (2) جنيه لطرحها للتداول.

وتم الإشارة خلال القرار إلى أن هذه الموافقة تأتي فى إطار تطلع وزارة المالية لإقامة شراكة تتجاوز فكرة نقل الخبرة الفنية فقط، والسعي إلى شراكة قائمة على مشاركة فى العملية الانتاجية والتشغيلية، بهدف توطين الصناعات المعدنية فى مصر.

وأن تكون مصر مركزاً إقليميا رائداَ لإنتاج وسك العملات للدول العربية والأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، اعتماداً على مدخلات محلية فى تصنيع العملات الوطنية والعملات المعدة للتصدير للخارج بدلاً من استيرادها أقراص خام.

كما وافق مجلس الوزراء على إضافة بعض المتوفين والمصابين من العمليات الإرهابية والأمنية، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم.