مجلس الوزراء يهنئ الفلاح بعيده: استمر في العمل بكل جهد رغم «كورونا»

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماع الحكومة الأسبوعي عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”؛ وتم مناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الأولوية.

وفي بيان الاجتماع، وجّه مجلس الوزراء أخلص التهاني القلبية إلى كل فلاح ومزارع مصري؛ بمناسبة احتفال مصر بعيد الفلاح يوم التاسع من سبتمبر الحالي، حيث اليوم الذي كان قد صدر فيه قانون الإصلاح الزراعي .

وأكد مجلس الوزراء على الدور المهم ‏الذي يقوم به الفلاح المصري الأصيل في تحقيق التنمية في الدولة .

وتابع بأن دور الفلاح والمزارع المصري اتضح خلال أزمة جائحة كورونا المستجد التي أثرت ‏سلباً على العالم، إلا أن الفلاح المصري استمر بالعمل بكل جهد وتفانٍ؛ من ‏أجل توفير احتياجات الدولة، وخلال هذه الفترة ‏ارتفعت الصادرات الزراعية المصرية بشكل ملحوظ حتى أنها ‏استطاعت أن تصل إلى معظم الأسواق العالمية.‏

وأعرب مجلس الوزراء بهذه المناسبة عن تقديره إلى كل جهود الفلاح والمزارع المصري، الداعمة لجهود التنمية للدولة المصرية واعترافاً ‏بقدره، وأكد على أنه يقع على أولويات ‏الدولة المصرية بكل مؤسساتها.‏

واستهل رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة أيضا بتوجيه الشكر والتقدير إلى القوات المسلحة والهيئة الهندسية على إنجاز مشروع “محور المحمودية” المهم وفي زمن قياسيّ.

وقدم الشكر للوزارات المساهمة بالمشروع، وعلى رأسها وزارة الإسكان، التي وفرّت التمويل المطلوب لتنفيذ المشروع.

وأشاد في الوقت نفسه بمشروعات الطرق التي يتم تنفيذها في المحافظات بوجه عام؛ للتيسير على المواطنين.

مجلس الوزراء : هناك إصرارا من الحكومة في هذه المرحلة على التصدي لأي بناء مخالف في مهده

وشدّد رئيس الوزراء على أن هناك إصرارا من الحكومة في هذه المرحلة على التصدي لأي بناء مخالف في مهده، والإزالة الفورية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار إلى أنه تم عقد أكثر من اجتماع وبحضور الوزراء المعنيين، وتم الاتفاق على مجموعة نقاط مهمة، منها إنشاء وحدات في كل محافظة ، وتكون تحت إشراف المحافظ مباشرة؛ لرصد أي متغيرات مكانية أو الشروع في إنشاء أية مبانٍ مخالفة.

على أن يتم تكليف كوادر مؤهلة لإدارتها من المهندسين والفنيين الأكفاء، وتدريبهم بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية على الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، وعلى أن يتم أيضا تعميم نفس الوحدة في أجهزة المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

وزيرة التخطيط: التنسيق جار مع إدارة المساحة العسكرية لتوفير أطقم تشغيل وحدات رصد مخالفات البناء

وفي ضوء ذلك، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط أنه يتم بالفعل حاليا التنسيق مع مسئولي إدارة المساحة العسكرية لتوفير الأطقم المطلوبة لتشغيل وحدات رصد المخالفات التي سوف يتم إنشاؤها بكل محافظة، وتدريب من سيقع عليهم الاختيار للقيام بذلك العمل.

ولفتت في الوقت نفسه إلى أهمية الاستفادة من مخرجات منظومة المتغيرات المكانية، لمواجهة ظاهرة البناء المخالف والتصدي لها.

وشدّد رئيس مجلس الوزراء على أن هناك متابعة على مدار اليوم لذلك الملف المهم، وأن الحكومة تضعه على أجندة الأولويات.

وأكد عزم الحكومة القضاء نهائياً على ظاهرة البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية، وأن الدولة تمتلك الآليات والأدوات لتنفيذ ذلك؛ لتحقيق المصلحة العليا للبلاد، وضمان مستقبل أفضل لهذا الوطن وأبنائه.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر إلى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، قائلا أن الزملاء القائمين عليه نجحوا في مهمة العودة به إلى دوره الرئيس المنوط به كداعم لمتخذ القرار، بما يقدمه من دراسات ومن رؤى وأفكار.

وأشاد مدبولي في هذا الصدد بحصول المركز على جائزة “ستيفي الشرق الأوسط” البرونزية للابتكار في مجال إدارة التكنولوجيا والتخطيط والتنفيذ، التي حصل عليها تقديرا لقيام المركز بتطوير تطبيق الهاتف المحمول ” في خدمتك”.

كما أثنى رئيس مجلس الوزراء على الجهود التي تقوم بها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وجهود القائمين على منظومة الرد على الشائعات، والترويج كذلك للجهود التي تقوم بها الحكومة من مشروعات تنموية وخدمية، ووجه الشكر لهم جميعاً.