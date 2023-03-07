مجلس الوزراء ينفي استقطاع جزء من تحويلات المصريين في الخارج

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج للتأكد من الأنباء التي جرى تداولها بشأن اعتزام الحكومة استقطاع جزء من تحويلات المصريين في الخارج.
ونفت وزارة
وأوضحت الوزارة أنه لا توجد أي نية أو دراسة لاستقطاع جزء من رواتب المصريين بالخارج أو حساباتهم الشخصية، مُشيرةً إلى اهتمام الدولة برعاية كافة شئون المصريين بالخارج.
وأكدت وزارة الدولة
وأضافت أن ذلك دون تدخل الحكومة في رواتبهم أو حساباتهم الشخصية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.
وناشدت رئاسة الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.
وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).