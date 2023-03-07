مجلس الوزراء ينفي استقطاع جزء من تحويلات المصريين في الخارج

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج للتأكد من الأنباء التي جرى تداولها بشأن اعتزام الحكومة استقطاع جزء من تحويلات المصريين في الخارج.

ونفت وزارة

تلك الأنباء التي تناولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي والتي تعني في مضمونها استغلال تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وأوضحت الوزارة أنه لا توجد أي نية أو دراسة لاستقطاع جزء من رواتب المصريين بالخارج أو حساباتهم الشخصية، مُشيرةً إلى اهتمام الدولة برعاية كافة شئون المصريين بالخارج.

شائعة اعتزام الحكومة استقطاع تحويلات المصريين بالخارج

وأكدت وزارة الدولة

على ضرورة تلبية احتياجات المصريين في الخارج، مع تحفيزهم على توجيه استثماراتهم إلى مصر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المطروحة.

وأضافت أن ذلك دون تدخل الحكومة في رواتبهم أو حساباتهم الشخصية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وناشدت رئاسة الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).