مجلس الوزراء ينفى شائعة إعادة فتح قاعات الأفراح ودور المناسبات 15 يوليو

ومن خلال تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات ، ناشد مجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار .

رصد مجلس الوزراء ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إعادة فتح قاعات الأفراح ودور المناسبات بدءاً من منتصف يوليو الجاري.

وفي تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات ، نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، وأكد أنه لا صحة لإعادة فتح قاعات الأفراح ودور المناسبات بدءاً من منتصف شهر يوليو الجاري، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات متعلقة بهذا الشأن.

وأكد مجلس الوزراء استمرار العمل بقرار رئيس الوزراء المتعلق بغلق قاعات الأفراح ودور المناسبات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وشدد على أنه في حالة صدور أي قرارات جديدة متعلقة بهذا الشأن سوف يتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

وأوضح مجلس الوزراء خلال تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات ، أنه في سياق متصل، قررت الحكومة إعادة فتح المقاهي والمطاعم والنوادي الرياضية الخاصة ومراكز الشباب بـ نسبة إشغال 25 % فقط من قدراتها الاستيعابية، ووفقا لمجموعة من الاشتراطات والمعايير العامة لعملية الفتح .

وتضمنت تلك الاشتراطات قيام مدير المنشأة بتوقيع إقرار بالتزامه بالضوابط والاشتراطات الخاصة بالتشغيل، إضافة إلى ألا يتجاوز عدد الأفراد على الطاولة 6 أفراد ومنع “الكيدز إريا”، مع استبدال المفارش القماش بالبلاستيكية أو أحادية الاستخدام، وكذلك اشتراط ارتداء الكمامة لكافة المتواجدين.

ومن خلال تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات ، ناشد مجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار .

وناشدهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة قلق المواطنين.