مجلس الوزراء ينفى تأجير الأهرامات أو تلوث الألبان

بخلاف نفيه وجود أي قيود للعملية الانتخابيةأصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تقريره الأسبوعي الذي يرصد فيه ما يثار على وسائل التواصل الاجتماعي ويفند الشائعات بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.وأوضح المركز أنه خلال الفترة من (10 حتى 20 يناير 2018‏) تم رصد عددا من الشائعات منها؛ تلوث ألب

بخلاف نفيه وجود أي قيود للعملية الانتخابية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تقريره الأسبوعي الذي يرصد فيه ما يثار على وسائل التواصل الاجتماعي ويفند الشائعات بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.

وأوضح المركز أنه خلال الفترة من (10 حتى 20 يناير 2018‏) تم رصد عددا من الشائعات منها؛ تلوث ألبان الأطفال المستوردة،‏ تأجير منطقة الأهرامات لشركة أجنبية بالاضافة الى الجديد حول طلبات تأييد مرشحي الانتخابات ‏الرئاسية القادمة.

الانتخابات الرئاسية



وألقى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الضوء حول حقيقة ما نشر حول الانتخابات الرئاسية من أنباء عن رفض مكاتب الشهر العقاري تلقي طلبات التأييد لمرشحي الانتخابات الرئاسية القادمة من المواطنين الذين يقع محال إقامتهم الثابت ببطاقة الرقم القومي خارج الاختصاص للمكتب وضرورة توجههم إلى مكتب الشهر العقاري التابع لهم جغرافياً.

وقد قام المركز بالتواصل مع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات القاضي/ لاشين إبراهيم, نائب رئيس محكة النقض, والذي نفى صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً, مؤكداً أن التعليمات الصادرة من الهيئة تقضي بأنه يمكن لأى مواطن مهما كان محل إقامته أن يتوجه لأى من مكاتب الشهر العقاري الـ390 المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وإثبات تأييده وتوثيقه لأي مرشح مع مراعاة أن التأييد سيتم حسابه من حصه المحافظة، التي يقع بنطاقها محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، وليس وفقاً لعنوان مكتب الشهر العقاري القائم بالتوثيق.

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه فيما يخص آلية تسجيل رغبات الوافدين الذين سيتواجدون بمحافظة أخرى خلاف المحافظة التي يقع بها موطنه الانتخابي أيام الاقتراع، فقد أشار إلى أن تسجيل تلك الرغبات يتم بأحد جهتين، الأولى هي مقر المحاكم الابتدائية بكل محافظه وعددها 38 مقر محكمة على مستوى الجمهورية وهى تعمل بالفعل من تاريخ 9 يناير الحالي لتلقي رغبات الوافدين ومستمرة حتى نهاية شهر فبراير، والثانية هي مكاتب الشهر العقاري والتوثيق الـ390 المنتشرة على مستوى الجمهورية والتي ستعمل في تلقي تلك الطلبات اعتباراً من أول شهر فبراير وحتى نهايته لانشغالها حالياً في تلقى تأييد المواطنين لمن يرغب في ترشيحهم والتي تتزايد أعدادهم بشكل مستمر.

توجيه المعلمين باستخراج توكيلات خاصة بالانتخابات الرئاسية



وأضافت وزارة التربية والتعليم انه قد انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إصدار وزارة التربية والتعليم خطاباً للإدارات التعليمية والمدارس، يفيد بتوجيه المعلمين باستخراج توكيلات خاصة بالانتخابات الرئاسية, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق, موضحةً أن الوزارة لم تُصدر أية خطابات للمديريات أو المدارس بشأن توجيه المعلمين لاستخراج توكيلات خاصة بالانتخابات الرئاسية القادمة, حيث أن الوزارة لا تتدخل نهائياً في الأمور السياسية.

وأوضحت الوزارة أن السبب وراء انتشار تلك الشائعة هو قيام مدير إحدى المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط بتصرف منفرد، بتحفيز العاملين بالمدرسة لاستخراج التوكيلات الخاصة بالرئاسة دون الرجوع إلى الإدارة التعليمية التابع لها أو المديرية, مؤكدة أنه فور ورود تلك الأنباء قامت الوزارة باستبعاد مدير المدرسة، وإحالة الموضوع إلى التحقيق بالشئون القانونية.

تلوث ألبان الأطفال المستوردة



شددت وزارة الصحة على أن لبن الأطفال المستورد من شركة “Lactalis Nutrition” الفرنسية والمتداول بمصر آمن تماماً ومطابق للمواصفات 100%, لافتة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بميكروب “السالمونيلا” وحتى تاريخه داخل مصر.

وأوضحت الوزارة أن مصر تستورد من الشركة الفرنسية 3 تركيبات من لبن الأطفال تخضع لرقابة دورية، بحيث لا يتم الإفراج عن المنتجات إلا بعد أن يتم أخذ تحليل عينات وتحليلها كيميائياً والتأكد من مطابقتها لشروط التسجيل عن طريق الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك لدى المعهد القومي للتغذية، كما يتم تحليلها ميكروبيولوجي للتأكد أيضاً من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، وذلك بالمعامل المركزية لوزارة الصحة, مشيرة إلى أن جميع التركيبات التي وردت إلى مصر منذ شهر فبراير الماضي وحتى الآن سليمة تماماً.

كما شددت وزارة الصحة على قيامها بسحب عينات دورية من ألبان الأطفال ومتابعة طرق تخزين وحفظ وصرف الألبان بصفة منتظمة ، حرصاً منها على صحة وسلامة الأطفال.

واوضحت الوزارة أن الشبكة الدولية لهيئة سلامة الغذاء‎ INFOSAN ) ) ‎قامت بإصدار إنذار بقيام شركة‎ Lactalis Nutrition ‎بسحب تركيبات من الأسواق لاحتوائها على ميكروب السالمونيلا ، وذلك بعد إصابة حوالي 27 حالة من خارج جمهورية مصر العربية‎.‎

تأجير منطقة الأهرامات لشركة أجنبية



نفت وزارة الاثار ما ذكر عن تأجير منطقة الأهرامات بالجيزة لشركة أجنبية لمدة 20 عاماً. واوضحت أن حقيقة الأمر تتمثل في تقديم إحدى الشركات الأجنبية المتخصصة في مجال العروض الخاصة بالصوت والضوء، بطلب للشركة القابضة للصوت والضوء لتطوير العرض الخاص بمنطقة أهرامات الجيزة “الصوت والضوء”.

وأضافت الوزارة أن الشركة القابضة للصوت والضوء كانت قد تقدمت بطلب للحصول على موافقة وزارة الآثار على العرض المقدم من إحدى الشركات الأجنبية، لإجازته من الناحية التاريخية والفنية وتدقيقاً للمعلومات التاريخية بالعرض إلا أنه حتى الآن لم يتم البت في هذا الطلب بشأن موافقتها من عدمه حيث أنه لا يزال قيد البحث والدراسة للعرض على اللجان الدائمة المتخصصة بالوزارة.

وفي السياق ذاته, أكدت وزارة الأثار على أن وزارة قطاع الأعمال العام هي المسئولة عن أية عقود تبرم بين شركة الصوت والضوء وبين أي شركة سيقع عليها الاختيار لتطوير عروض الصوت والضوء الخاصة بمنطقة أهرامات الجيزة ولا دخل لوزارة الآثار بها حيث أن شركة الصوت والضوء تتبع وزارة قطاع الأعمال العام, مشددة على حرصها التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين, وذلك بكافة ربوع الوطن نظراً لأهميتها وقيمتها التاريخية الهامة.

