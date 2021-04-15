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مجلس الوزراء ينعي الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد: «سخّر قلمه للدفاع عن قضايا الوطن»

أصدر مجلس الوزراء بيان نعى فيه بمزيد من الحزن والأسى، الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، والذي وافته المنية صباح اليوم.   وأكد مجلس الوزراء أننا فقدنا اليوم واحدا من أعلام ورموز الصحافة المصرية،…

صفية حمدي 3:55 م, الخميس, 15 أبريل 21 3:55 م, الخميس, 15 أبريل 21

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أصدر مجلس الوزراء بيان نعى فيه بمزيد من الحزن والأسى، الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، والذي وافته المنية صباح اليوم.

  وأكد مجلس الوزراء أننا فقدنا اليوم واحدا من أعلام ورموز الصحافة المصرية، الذي سخر قلمه طوال مسيرة طويلة حافلة بالعطاء؛ للدفاع عن قضايا الوطن بكل إخلاص وتفانٍ، وأسهم بقلمه في تنوير المجتمع في مواجهة الكثير من الضلالات، وقاد دفة الجماعة الصحفية في أصعب الفترات التي مرت بها نقابتهم.

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 وتوجه المجلس لأسرة الفقيد الراحل بأخلص التعازي القلبية، داعين الله أن يتغمّده بواسع مغفرته ورحمته، وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتوجه المجلس بتعازيه للأسرة الصحفية التي كان نصيرا لها على الدوام. 

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بقلم صفية حمدي

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