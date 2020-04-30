مجلس الوزراء ينعى شهداء القوات المسلحة في بئر العبد 

وأكد مجلس الوزراء على أن تلك المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال، وسوف يبقى الوطن آمنا مطمئنا

نعى مجلس الوزراء في بيان رسمي، منذ قليل، شهداء القوات المسلحة، الذين استشهدوا اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة بجنوب مدينة بئر العبد، وتوجه مجلس الوزراء بالدعاء إلى الله العلى القدير لسرعة الشفاء للمصابين.

وأكد مجلس الوزراء على تقدير شعب مصر بكل أطيافه لما يبذله أبناؤه من رجال القوات المسلحة من جهود لحماية أمن الوطن، والحفاظ على سلامة أراضيه، واستقراره، وفي الدفاع عن أبنائه ضد شرذمة من أعداء الأوطان، والأديان.

وأكد مجلس الوزراء أيضا خلال بيان نعيه شهداء بئر العبد على أن تلك المحاولات الخسيسة مصيرها إلى زوال، وسوف يبقى الوطن آمنا مطمئنا، والتاريخ سوف يذكر من دافعوا عن الأوطان بحروف من نور، بكتب التاريخ، مثلما نتذكر نحن الآن الشهيد أحمد المنسى، ورفاقه، بكل الفخر والاعتزاز، في حين سوف يظل الإرهابيون وأعوانهم يلاحقهم الخزي والعار.

وتابع مجلس الوزراء خلال بيانه أنه هكذا علمنا التاريخ دوما، علمنا أن الحق والخير والعدل ينتصر على الباطل وعلى الشر والظلم ، وسوف تحيا مصر بأبنائها المخلصين فى أمن واستقرار على مر العصور.