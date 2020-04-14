سيـــاســة

مجلس الوزراء ينعى الشهيد المقدم محمد الحوفى ويؤكد: الداخلية درع الأمن الداخلي

وعبّر مجلس الوزراء أيضا عن خالص الدعاء بالشفاء العاجل، لزملاء الشهيد محمد الحوفى الذين أصيبوا خلال هذه الملحمة الفدائية،
صفية حمدي 11:24 م, الثلاثاء, 14 أبريل 20 11:24 م, الثلاثاء, 14 أبريل 20

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نعى مجلس الوزراء في بيان رسمي شهيد الوطن المقدم محمد الحوفى ، الذى استشهد اليوم جراء اقتحام قوات مكافحة الإرهاب، وكر إرهابى في منطقة الأميرية، بمحافظة القاهرة. 

وتقدم مجلس الوزراء بخالص العزاء إلى أسرة الشهيد المقدم محمد الحوفى وإلى رجال وزارة الداخلية، الذين يقدمون أرواحهم فداء للوطن، وأبنائه.

وأكد مجلس الوزراء على أن الداخلية يثبتون يوما بعد يوم، أنهم درع حماية الأمن الداخلي ، وحائط صد فى مواجهة دعاة القتل والإرهاب والدمار. 

وعبّر مجلس الوزراء أيضا عن خالص الدعاء بالشفاء العاجل، لزملاء الشهيد محمد الحوفى الذين أصيبوا خلال هذه الملحمة الفدائية، للقضاء على هذه الخلية الإرهابية. 


ودعا مجلس الوزراء الله أن يحمي مصر وشعبها من كل مكروه.

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بقلم صفية حمدي

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