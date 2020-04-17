استثمار

مجلس الوزراء ينشئ منطقة حرة باسم شركة أبوطرطور لحامض الفوسفوريك

تختص بمزاولة نشاط تصميم وإنشاء وتشغيل مصنعين ويقتصر نشاطهما على إنتاج حامض الكبريتيك وحامض الفوسفوريك فقط  ودون صناعة الأسمدة.
صفية حمدي 12:59 م, الجمعة, 17 أبريل 20 12:59 م, الجمعة, 17 أبريل 20

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وافق مجلس الوزراء على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة أبو طرطور لحامض الفوسفوريك (ش.م.م)، وذلك بهضبة أبو طرطور بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

وتضمن قرار مجلس الوزراء أن المنطقة ستكون على مساحة إجمالية قدرها 561000 متر مربع، وفقا للحدود والإحداثيات المحددة بالقرار.

ووفقا لقرار مجلس الوزراء، فإن هذه المنطقة تختص بمزاولة نشاط تصميم وإنشاء وتشغيل مصنعين، ويقتصر نشاطهما على إنتاج حامض الكبريتيك وحامض الفوسفوريك فقط دون صناعة الأسمدة.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً آخر بتعديل نطاق الوحدة المحلية الخاصة بمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية؛ بحيث يصبح مدينة منية النصر (عاصمة المركز)، ومدينة الكردي، والوحدات المحلية أيضا لقرى ( النزل، ومنشأة الجمال، والبجلات، وميت عاصم، وبرمبال القديمة، وبرمبال الجديدة، والرياض ، وميت تمامة، والخضيري).

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بقلم صفية حمدي

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