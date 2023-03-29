مجلس الوزراء يناقش تنفيذ تكليفات الرئيس بشأن «حياة كريمة» والانتقال للعاصمة الإدارية

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالحى الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع باستعراض أبرز تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه بأعضاء الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة نهاية الأسبوع الماضي، وفي مقدمتها التوجيه بتكثيف الجهود لضمان أن يكون انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة تطويراً حقيقياً للجهاز الإداري للدولة بشكل كامل ونوعي، إلى جانب التحول إلى الحكومة الذكية وبدء عصر جديد من توفير الخدمات المتميزة والرقمية للمواطنين.

وفي هذا الصدد أكد رئيس الوزراء أن عدداً من الوزارات انتقلت بالكامل إلى مقارها بالحي الحكومي، وبدأت تمارس عملها بصورة كاملة من العاصمة الإدارية الجديدة، ووجه بضرورة أن تستكمل الوزارات الأخرى تدريجياً إجراءات الانتقال، وستتم متابعة ذلك دورياً.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى تكليفات الرئيس خلال اجتماعه بالحكومة بشأن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وتوجيهه بمواصلة التعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية بالدولة، والمتابعة الميدانية للموقف التنفيذي للأعمال بشكل دوري، مؤكداً المضي في استكمال مشروعات المبادرة بالنظر إلى أهميتها في تحسين الخدمات المقدمة لمواطني الريف المصري.