مجلس الوزراء يمنح الرخصة الذهبية لشركتي «جاسكو» للغازات و«ايجيبت سات أتو» لمشروع مصنع سيارات كهربائية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على منح الرخصة الذهبية لكل من الشركة المصرية للغازات الطبيعية “جاسكو”، بشأن مشروع زيادة الطاقة الاستيعابية، لمجمع غازات الصحراء الغربية بخط إنتاج رابع بسعة تصميمية 600 مليون قدم مكعب يومياً، على مساحة نحو 33 فدانا بمنطقة النهضة الصناعية، بالعامرية، بمحافظة الإسكندرية.

والشركة الثانية هي شركة “ايجيبت سات أتو” بشأن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع سيارات الركوب والأتوبيسات الكهربائية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، والسكوتر الكهربائي، والتروسيكل الكهربائي، ومكونات السيارات الكهربائية، وقطع غيارها، على مساحة نحو 50 ألف م٢ بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية.

وتمت الإشارة إلى أنه من المقرر أن يوفر مشروع شركة “جاسكو” فرص تشغيل لنحو 2500 عامل، من العمالة الوطنية، وتصل تكلفته الاستثمارية لنحو 380 مليون دولار، ويهدف لزيادة إنتاج مشتقات الغاز الطبيعي وتوفير احتياجات مصانع البتروكيماويات بالمادة الخام، مع توفير البوتاجاز والمكثفات لدعم احتياجات السوق المحلية من هذه المنتجات.

ومشروع شركة “ايجيبت سات أتو” من المتوقع أن يتيح 500 فرصة عمل، وتصل تكلفته الاستثمارية لنحو 300 مليون جنيه، ويستهدف الانتهاء من تصنيع السيارات الكهربائية بنهاية عام 2024.

ويسعى المشروع لتقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي، مع نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بمجال صناعة السيارات الكهربائية، وبالتالي الحد من التأثير البيئي وخفض الانبعاثات.