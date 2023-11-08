مجلس الوزراء يمد مهلة توفيق الأوضاع للأجانب المقيمين بصورة غير شرعية 3 أشهر

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم، على مدّ فترة تطبيق المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 لمدة ثلاثة أشهر إضافية، والتي تنص على أنه يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المُخصص.

وجاءت موافقة مجلس الوزراء على مد الفترة المحددة وفقًا لهذه المادة؛ حتى يتسنى تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المُستهدفين من القرار.

كما وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه، على منح الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (ش.م.م) الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية” المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع كل أنواع ومستلزمات السكك الحديدية والمترو والقطارات السريعة والترام ومشتملاتها، بما في ذلك عربات نقل الأشخاص والبضائع ومكوناتها وجميع أنواع قطع غيارها.

وذلك على مساحات 318.618 م2 بالمنطقة الصناعية بمنطقة شرق بورسعيد، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أن تلتزم الشركة بالانتهاء من تنفيذ المشروع في 31/8/2024، والتكلفة الاستثمارية للمشروع تصل إلى 3.575 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يصل عدد العمالة به إلى نحو 500 عامل وموظف.

ووفقًا لمشروع القرار، تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التنسيق مع جميع الجهات المختصة بنشاط الشركة،

ويتعين على هذه الجهات تيسير كل الإجراءات المتعلقة بنشاطها، وتتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروع، والتأكد من استكمال تنفيذه وفق البرنامج الزمني المقرر، والتحقق من التزام الشركة بتنفيذ الإقرارات المقدَّمة من جانبها.

ويعرض الرئيس التنفيذي للهيئة تقارير دورية في هذا الشأن على اللجنة العليا المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 4251 لسنة 2022، والخاص بتشكيل لجنة عليا للنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الموافقة الواحدة.