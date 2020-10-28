مجلس الوزراء يمد فترة التصالح في مخالفات البناء حتى آخر نوفمبر

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مد فترة التقدم بطلبات التصالح ودفع مبلغ جدية التصالح، لمدة شهر آخر حتى آخر نوفمبر، وأعلن أن ذلك يأتي في استجابة جديدة من جانب الدولة لمطالب المواطنين، كي يتمكن الراغبون في تقنين أوضاعهم من التقدم إلى التصالح، واستيفاء الإجراءات المطلوبة لهذا الإجراء الهام.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن ما يزيد على 2.1 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء تم تقديمها حتى اليوم، مشيرا إلى أن ذلك يعكس حرصاً من جانب المواطنين على تقنين أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي يرتبها التصالح.

وشدد رئيس الوزراء على استمرار الدولة في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من تفشيه مرة ثانية، للعمل على الحد من الإصابات، تجنباً لموجة جديدة من ذلك الوباء، وخاصة في ظل ارتفاع معدلات الإصابة من جديد بالعديد من بلدان العالم.

واستهل رئيس مجلس الوزراء ، اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم برئاسته، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بتقديم التهنئة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، إلى جموع الشعب المصري العظيم، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية جمعاء.

وأكد أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، في الاحتفال بهذه الذكرى الغالية اليوم، كان شاملاً وجامعاً، حيث تضمن الخطاب أكثر من رسالة إنسانية فيما يخص الخطاب الديني الراهن، وترسخ أن سماحة الإسلام ركيزة من ركائز الدين الإسلامي، وأن التحلي بأخلاق النبي والتأدب بآدابه أسمى صور التعبير عن محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وجدد رئيس مجلس الوزراء في الاجتماع التهنئة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، لحصوله على شهادة التميز من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) ، كأول مؤسسة حكومية مصرية وإفريقية تحوز تلك الشهادة .

وثمّن الجهد المبذول من جانب فريق العمل بالمركز وتطلعه للارتقاء الدائم والاستمرار في هذا المستوى.